Создатель Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человеком в сфере криптовалют, — Bloomberg

Bloomberg оценил состояние генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао в 96 млрд долларов. Таким образом глава торговой платформы стал самым богатым человеком в сфере криптовалют.

Об этом сообщает Bloomberg.

На текущий момент Чжао возглавляет рейтинг криптовалютных миллиардеров Bloomberg. На втором месте — индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани (92,9 млрд долларов). Генеральный директор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид занимает третью строчку рейтинга с $15,4 млрд.

Представители Bloomberg допускают, что состояние главы Binance может быть еще больше, поскольку ему принадлежат иные криптоактивы. Оценка издания основана на стоимости Binance, в которой Чжао предположительно владеет долей в 90%.

По данным Bloomberg, за прошлый год Binance получила около 20 млрд долларов дохода. Это примерно в пять раз больше прогнозируемого показателя крупнейшей американской криптобиржи Coinbase.

Binance лидирует по суточному объему торгов как на спотовом, так и на рынке деривативов. Ее торговые объемы превышают совокупный показатель следующих за ней четырех крупнейших бирж.

Недавно Binance за одни сутки провела транзакции на сумму $170 млрд. По словам Чжао, в спокойный день объем транзакций составляет около $40 млрд.

Ранее Чжао отказался комментировать размер своего состояния.

"Меня не волнуют богатство, деньги, рейтинги", — заявил он изданию.

Интересно, что путь к богатству Чжао начал в 2013 году. Он играл в покер с Бобби Ли, который позднее запустил биржу BTC China, и инвестором Роном Цао. Они убедили Чжао инвестировать 10% своего состояния в биткоин. Чжао изучил тему и в конце концов продал квартиру, чтобы вложить в первую криптовалюту. В 2017 году была основана биржа Binance, которая достаточно быстро завоевала популярность и стала крупнейшей площадкой в мире.

Ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua Чанпэн Чжао рассказал про секреты развития криптобирж и о перспективах новых продуктов и криптовалют.