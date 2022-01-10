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Создатель Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человеком в сфере криптовалют, — Bloomberg
Bloomberg оценил состояние генерального директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао в 96 млрд долларов. Таким образом глава торговой платформы стал самым богатым человеком в сфере криптовалют.
Об этом сообщает Bloomberg.
На текущий момент Чжао возглавляет рейтинг криптовалютных миллиардеров Bloomberg. На втором месте — индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани (92,9 млрд долларов). Генеральный директор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид занимает третью строчку рейтинга с $15,4 млрд.
Представители Bloomberg допускают, что состояние главы Binance может быть еще больше, поскольку ему принадлежат иные криптоактивы. Оценка издания основана на стоимости Binance, в которой Чжао предположительно владеет долей в 90%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным Bloomberg, за прошлый год Binance получила около 20 млрд долларов дохода. Это примерно в пять раз больше прогнозируемого показателя крупнейшей американской криптобиржи Coinbase.
Binance лидирует по суточному объему торгов как на спотовом, так и на рынке деривативов. Ее торговые объемы превышают совокупный показатель следующих за ней четырех крупнейших бирж.
Недавно Binance за одни сутки провела транзакции на сумму $170 млрд. По словам Чжао, в спокойный день объем транзакций составляет около $40 млрд.
Ранее Чжао отказался комментировать размер своего состояния.
"Меня не волнуют богатство, деньги, рейтинги", — заявил он изданию.
Интересно, что путь к богатству Чжао начал в 2013 году. Он играл в покер с Бобби Ли, который позднее запустил биржу BTC China, и инвестором Роном Цао. Они убедили Чжао инвестировать 10% своего состояния в биткоин. Чжао изучил тему и в конце концов продал квартиру, чтобы вложить в первую криптовалюту. В 2017 году была основана биржа Binance, которая достаточно быстро завоевала популярность и стала крупнейшей площадкой в мире.
Ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua Чанпэн Чжао рассказал про секреты развития криптобирж и о перспективах новых продуктов и криптовалют.