Биржа Binance прекратила торговать акциями

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance заявила о прекращении торговли токенами-акциями, не указав причины этого решения.

Как сообщает BitsMedia, это связано с давлением регулирующих органов. В частности, в апреле Binance добавила торговлю токенизированными акциями компаний Apple, Microsoft, Tesla, Apple, Coinbase и Microstrategy в парах со стейблкоином BUSD.

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По информации издания, в настоящее время приобретение токенов на бирже уже невозможна. При этом, клиенты, владеющие этими активами, могут продать их в течение 90 дней, но если пользователи не успеют сделать это до 14 октября 2021 года, их позиции будут автоматически закрыты.

Трейдеры из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут перевести свои активы в сервис немецкого поставщика финансовых услуг CM-Equity AG, который будет открыт в конце сентября или начале октября.

Для этого пользователям придется пройти дополнительную процедуру KYC.

"По мере развития экосистемы криптовалют, мы постоянно оцениваем продукты, размещаемые на платформе Binance. Мы сотрудничаем с партнерами, чтобы удовлетворить потребности наших пользователей. Было принято решение прекратить торговлю токенами-акциями на Binance.com и переключиться на развитие других продуктов", — говорится в заявлении Binance.

После размещения токенизированных акций на Binance, британские и европейские регуляторы стали проявлять повышенный интерес к деятельности биржи, подозревая ее в возможном нарушении законов о ценных бумагах.

Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) заявило, что если токены, продающиеся на криптовалютной бирже, наделяют своих владельцев экономическими правами (например, получение дивидендов), они представляют собой ценные бумаги.

Кроме того, эмитенты токенизированных акций обязаны опубликовать их проспект эмиссии. Несмотря на давление со стороны регулирующих органов, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао готов с ними сотрудничать по любым вопросам.

По его словам, ужесточение нормативных требований к криптовалютным фирмам — это признак "созревания" индустрии.

Напомним, в мае текущего года объем торгов на мировых криптовалютных биржах составил $2,27 трлн, что является историческим рекордом