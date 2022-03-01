- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Тайвань отправил в Украину 27 тонн медицинских товаров
Об этом 1 марта в Twitter сообщило Министерство иностранных дел страны.
"Мы с Украиной, отправили 27 тонн медицинских товаров. В то время как Китай стоит на стороне России в "неограниченном альянсе", Тайвань со свободой и демократией борется с расширением авторитаризма", – говорится в сообщении.
В МИД Тайваня добавили, что верят в победу демократии.
Ранее сообщалось, что Латвия передала Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухим пайком, медицинскими приборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных Сил Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.
Финансовую помощь Украине оказала также крупнейшая в мире криптобиржа Binance: она предоставила Украине 10 млн долларов.
Деньги будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need.
Они будут направлены на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.