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Категория
Общество
Дата публикации

Тайвань отправил в Украину 27 тонн медицинских товаров

Тайвань отправил в Украину 27 тонн медицинских товаров
Фото: Twitter/外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)

Об этом 1 марта в Twitter сообщило Министерство иностранных дел страны.

"Мы с Украиной, отправили 27 тонн медицинских товаров. В то время как Китай стоит на стороне России в "неограниченном альянсе", Тайвань со свободой и демократией борется с расширением авторитаризма", – говорится в сообщении.

В МИД Тайваня добавили, что верят в победу демократии.

Ранее сообщалось, что Латвия передала Украине более 30 грузовиков со шлемами, сухим пайком, медицинскими приборами и лекарствами, а также 500 тонн дизельного топлива для Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.

Финансовую помощь Украине оказала также крупнейшая в мире криптобиржа Binance: она предоставила Украине 10 млн долларов.

Деньги будут распределены между основными межправительственными и некоммерческими организациями, уже действующими на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans и People in Need.

Они будут направлены на помощь детям и семьям перемещенных лиц в Украине и соседних странах, а также тем людям, которые не могут выехать из Украины и больше подвержены опасности.

Автор:
Дмитрий Нарожный