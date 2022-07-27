Байден запланировал звонок президенту Китая, чтобы обсудить Украину и Тайвань

Президент США Джозеф Байден и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести телефонные переговоры в четверг, 28 июля, чтобы обсудить Тайвань и вторжение России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылками на свои источники в Белом доме.

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби также сообщал накануне, что в центре внимания разговора, в том числе, будет урегулирование экономической конкуренции между двумя странами.

"Лидер обсудят все, начиная от напряженности вокруг Тайваня и заканчивая войной в Украине, а также как нам лучше управлять конкуренцией между нашими двумя нациями, конечно в экономической сфере", — сказал Кирби.

Согласно политике "единого Китая", Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но согласно законодательству США обязаны обеспечить остров средствами для самообороны. Белый дом подтверждал, что эта позиция не изменилась.

Телефонный разговор американского и китайского президентов состоится на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань, как в независимое государство, хотя Пекин до сих пор называет остров "своей территорией ".

Напомним, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров "провозгласит независимость от КНР".

Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.

Что касается российско-украинской войны, то позиция Китая официально остается нейтральной, Пекин призывает к мирным переговорам.