Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню

Сьогодні, 2 серпня, Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню. Таке рішення було прийнято на тлі зростання напруги довкола візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Про це повідомляє China Daily.

Так, Управління безпеки на морі провінції Чжецзян повідомило, що з 12:00 (за пекінським часом) 4 серпня до 12:00 (за пекінським часом) 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю проводитиме військові навчання та навчальні заходи, включаючи тренування з бойовою стрільбою.

Також оприлюднено географічні координати зони навчання. Зазначається, що кораблям, які не беруть участі в заході, не можна заходили в зони навчання.

Заборонений також вхід суден і повітряних суден у зазначеній морський і повітряний простір.

Нагадаємо, що спікер нижньої Палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. У свою чергу МЗС КНР висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.