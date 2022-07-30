Тайвань підняв у небо винищувачі та розгорнув системи ППО — ЗМІ

Китай 30 липня розпочав у Тайванській протоці військові навчання, застосувавши РСЗВ в напрямку острова. На тлі цього Тайвань підняв у небо винищувачі та розгорнув системи ППО в міжнародному аеропорту Тайваню, цивільному об'єкт.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ряд іноземних ЗМІ.

Індійський військовий журналіст Чаудхарі Парвез у Twitter розповів, що Тайвань підняв винищувачі "Chiayi Air Base". В цей же момент спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в літаку прямує на острів, у супроводі авіаносної ударної групи на чолі з атомним авіаносцем CVN 76 Ronald Reagan.

Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just an exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.- Source pic.twitter.com/VyOZkQUSxh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2022

Водночас китайські бойові кораблі ведуть стеження за літаком Пелосі. Парвез стверджує, що Китай в ході навчань здійснив масований обстріл з РСЗВ у напрямку Тайваню, і нібито деякі ракети долітали до острова.

Новинний портал Terror Alarm в Twitter повідомив, що після відкриття вогню з РСЗВ Тайвань прийняв рішення розгорнути системи протиповітряної оборони.

🚨 #ALERT 🇨🇳 | #China continues to relentlessly fire a barrage of live shells in the Taiwan Strait – while telling its citizenry this is "just a military exercise".



🇹🇼 | Meanwhile #Taiwan has just deployed air defense systems to Taoyuan International Airport, a civilian facility pic.twitter.com/AmIDhuNCOz — Terror Alarm (@terror_alarm) July 30, 2022

Невдовзі стало відомо, що літак із Ненсі Пелосі на борту, що летів до Тайван, пішов на зниження поблизу міжнародного аеропорту Гонолулу.

Траєкторія польоту літака Пелосі. Фото: Flightradar

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів "проголосить незалежність від КНР".