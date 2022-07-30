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Тайвань підняв у небо винищувачі та розгорнув системи ППО — ЗМІ
Китай 30 липня розпочав у Тайванській протоці військові навчання, застосувавши РСЗВ в напрямку острова. На тлі цього Тайвань підняв у небо винищувачі та розгорнув системи ППО в міжнародному аеропорту Тайваню, цивільному об'єкт.
Про це повідомляє ряд іноземних ЗМІ.
Індійський військовий журналіст Чаудхарі Парвез у Twitter розповів, що Тайвань підняв винищувачі "Chiayi Air Base". В цей же момент спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в літаку прямує на острів, у супроводі авіаносної ударної групи на чолі з атомним авіаносцем CVN 76 Ronald Reagan.
Водночас китайські бойові кораблі ведуть стеження за літаком Пелосі. Парвез стверджує, що Китай в ході навчань здійснив масований обстріл з РСЗВ у напрямку Тайваню, і нібито деякі ракети долітали до острова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Новинний портал Terror Alarm в Twitter повідомив, що після відкриття вогню з РСЗВ Тайвань прийняв рішення розгорнути системи протиповітряної оборони.
Невдовзі стало відомо, що літак із Ненсі Пелосі на борту, що летів до Тайван, пішов на зниження поблизу міжнародного аеропорту Гонолулу.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів "проголосить незалежність від КНР".
Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.