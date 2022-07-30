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Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО - СМИ
Китай 30 июля начал в Тайванском проливе военные учения, применив РСЗО в направлении острова. На фоне этого Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО в международном аэропорту Тайваня, гражданском объекте.
Об этом сообщает ряд иностранных СМИ.
Индийский военный журналист Чаудхари Парвез в Twitter рассказал, что Тайвань поднял истребители "Chiayi Air Base". В этот же момент спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в самолете следует на остров, в сопровождении авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем CVN 76 Ronald Reagan.
В то же время китайские боевые корабли ведут слежку за самолетом Пелоси. Парвез утверждает, что Китай в ходе учений осуществил массированный обстрел из РСЗО в направлении Тайваня, и якобы некоторые ракеты долетали до острова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новостной портал Terror Alarm в Twitter сообщил, что после открытия огня из РСЗО Тайвань принял решение развернуть системы противовоздушной обороны.
Вскоре стало известно, что самолет с Нэнси Пелоси на борту, летевшем в Тайван, пошел на снижение вблизи международного аэропорта Гонолулу.
Напомним, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров "провозгласит независимость от КНР".
Китай считает территорию Тайваня частью своей суверенной территории, при этом власти Тайваня считают себя легитимным китайским правительством, называя материковую территорию Китая "оккупированной". В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами – членами ООН, но фактические связи – с большинством стран мира через свои представительства.