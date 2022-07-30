Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО - СМИ

Китай 30 июля начал в Тайванском проливе военные учения, применив РСЗО в направлении острова. На фоне этого Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО в международном аэропорту Тайваня, гражданском объекте.

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Об этом сообщает ряд иностранных СМИ.

Индийский военный журналист Чаудхари Парвез в Twitter рассказал, что Тайвань поднял истребители "Chiayi Air Base". В этот же момент спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в самолете следует на остров, в сопровождении авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем CVN 76 Ronald Reagan.

Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just an exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.- Source pic.twitter.com/VyOZkQUSxh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2022

В то же время китайские боевые корабли ведут слежку за самолетом Пелоси. Парвез утверждает, что Китай в ходе учений осуществил массированный обстрел из РСЗО в направлении Тайваня, и якобы некоторые ракеты долетали до острова.

Новостной портал Terror Alarm в Twitter сообщил, что после открытия огня из РСЗО Тайвань принял решение развернуть системы противовоздушной обороны.

🚨 #ALERT 🇨🇳 | #China continues to relentlessly fire a barrage of live shells in the Taiwan Strait – while telling its citizenry this is "just a military exercise".



🇹🇼 | Meanwhile #Taiwan has just deployed air defense systems to Taoyuan International Airport, a civilian facility pic.twitter.com/AmIDhuNCOz — Terror Alarm (@terror_alarm) July 30, 2022

Вскоре стало известно, что самолет с Нэнси Пелоси на борту, летевшем в Тайван, пошел на снижение вблизи международного аэропорта Гонолулу.

Траектория полета самолета Пелоси. Фото: Flightradar

Напомним, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин объявит войну Тайваню, если остров "провозгласит независимость от КНР".