Україна отримає від союзників партію бронемашин M113

Три країни Євросоюзу - Бельгія, Нідерланди та Люксембург можуть передати Україні бронетранспортери М113, які необхідні для контрнаступу.

Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.

Зазначається, що кількість бронетранспортерів не розголошується.

Вона написала, що в Україну буде доставлено відремонтовану техніку, яка допомагає безпечно перевозити військовослужбовців на полі бою.

"Таким чином ми підтримуємо піхоту на місці. Нідерланди тісно співпрацюють із Бельгією та Люксембургом над цим", - написала Оллонґрен.

We leveren binnenkort opgeknapte M113-voertuigen aan Oekraïne. Dit gepantserde rupsvoertuig helpt onder meer bij veilig transport van militairen. Zo ondersteunen we de infanterie ter plaatse.



Nederland werkt hierbij nauw samen met 🇧🇪 en 🇱🇺. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/QM0oPJFBx3 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) July 18, 2023

Нагадаємо, Нідерланди навчатимуть українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16. Скоріш за все, навчання розпочнеться у серпні.

26 червня уряд Австралії оголосив про те, що надасть Україні пакет допомоги на понад $70 млн. До нього також увійдуть 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.

Окрім цього, найближчими днями Сполучені Штати мають оголосити про нову військову допомогу Києву у розмірі 1,3 мільярда доларів. Новий пакет озброєнь включатиме протиповітряну оборону, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.