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Україна отримає від союзників партію бронемашин M113
Три країни Євросоюзу - Бельгія, Нідерланди та Люксембург можуть передати Україні бронетранспортери М113, які необхідні для контрнаступу.
Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.
Зазначається, що кількість бронетранспортерів не розголошується.
Вона написала, що в Україну буде доставлено відремонтовану техніку, яка допомагає безпечно перевозити військовослужбовців на полі бою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Таким чином ми підтримуємо піхоту на місці. Нідерланди тісно співпрацюють із Бельгією та Люксембургом над цим", - написала Оллонґрен.
Нагадаємо, Нідерланди навчатимуть українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16. Скоріш за все, навчання розпочнеться у серпні.
26 червня уряд Австралії оголосив про те, що надасть Україні пакет допомоги на понад $70 млн. До нього також увійдуть 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.
Окрім цього, найближчими днями Сполучені Штати мають оголосити про нову військову допомогу Києву у розмірі 1,3 мільярда доларів. Новий пакет озброєнь включатиме протиповітряну оборону, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони та боєприпаси.