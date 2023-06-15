США, Британия, Дания и Нидерланды объединились, чтобы передать Украине сотни ракет для ПВО - совместное заявление

Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США 15 июня выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что они сотрудничают, чтобы поставлять "высокоприоритетные" ракеты для противовоздушной обороны Украины.

Заявление ведомств опубликовала пресс-служба правительства Великобритании.

В рамках инициативы украинские военные получат от четырех государств-союзниц сотни ракет для ПВО малой и средней дальности, однако точное количество не уточняется.

Также страны договорились совместно поставить соответствующие системы, необходимые для защиты национальной критической инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций.

Поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель.

"Я счастлив и горжусь тем, что мы вместе с группой других стран теперь можем доставить жизненно важное оборудование для борьбы Украины за свободу. С помощью этого оборудования украинцы могут в большей степени защитить критическую инфраструктуру и гражданских лиц так же, как это важно для ожидаемого украинского наступления в ближайшие месяцы", — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсе.

Он уточнил, что его страна планирует дополнительно передать около 2,94 млрд евро.

Накануне Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия заявили, что вместе закупят средства противовоздушной обороны для Украины на сумму 107,5 млн евро, при этом вклад Литвы будет составлять 6 млн евро. В свою очередь Министерство обороны Нидерландов самостоятельно заявило, что закупит для нее четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG на сумму 150 миллионов евро.