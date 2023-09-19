П'ять пріоритетних кластерів: Умєров підвів підсумки "Рамштайну"

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров підвів підсумки 15-ої зустрічі у форматі "Рамштайн". Основною метою цієї зустрічі було підготувати Сили оборони України до майбутніх викликів та завдань.

Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Міністерство оборони України визначило п'ять ключових кластерів, які вимагатимуть першочергової уваги у процесі реформ та підготовки Сил оборони України. Ці кластери включають в себе протиповітряну оборону, артилерію, авіацію, військово-морські сили та бронетехніку.

Міністр повідомив, що учасники зустрічі також домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліції спроможностей).

"Наші партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України", – сказав він.

Умєров закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну та виділяти необхідні ресурси для задоволення цих пріоритетних потреб.

Він висловив подяку всім учасникам зустрічі за непохитну підтримку України та підкреслив, що навіть після дев'ятнадцяти місяців інтенсивних бойових дій, Українська армія залишається високомотивованою, а український народ має намір продовжувати боротьбу.

Після засідання Контактної групи з питань оборони України стало відомо, що до кінця цього року Британія планує поставити Україні десятки тисяч снарядів. Таку заяву зробив міністр оборони країни Грант Шаппс.

Нагадаємо, 18 липня відбулася 14 зустріч у форматі "Рамштайн". Тоді майже 50 союзників під час онлайн зустрічі обговорювали зміцнення бойових спроможностей України. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери України будуть робити все можливе, щоб підтримати її суверенне право на вільне життя як сьогодні, так і в майбутньому.