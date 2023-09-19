Стало відомо, що входить у новий пакет допомоги від Німеччини

Федеральне міністерство оборони пообіцяло Україні ще один великий пакет військової допомоги вартістю близько 400 мільйонів євро, яку раніше анонсував міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

Новий пакет допомоги включає в себе важке озброєння, боєприпаси та системи розмінування. Німеччина хоче посилити українську протиповітряну оборону в майбутньому, тому планує додатково надати зенітні танки Gepard та системи IRIS-T.

Очікується, що Україна отримає 30 000 артилерійських розривних боєприпасів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 000 снарядів 120-мм вибухових, димових і легких мінометних боєприпасів, а також 480 мінно-мінних снарядів АТ-2.

Німеччина також надає 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень.

Окрім цього, українські військові отримають зимове спорядження, комплекти запчастин до систем, які вже поставлені, транспортні засоби та 50 надводних безпілотників.

Згідно з повідомленням, допомога реалізуються за рахунок запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Навчання українських військових

Зазначається, що з початку російського нападу на Україну в Німеччині пройшли підготовку майже 7 тисяч українських військових, а зараз навчаються 900 військовослужбовців.

Загалом до кінця року Німеччина очікує завершити навчання 10 тисяч українських військових.

У Мінобороні країни зазначили, що зараз увага зосереджена на підготовці керівного складу нижчих тактичних рівнів, тобто командирів груп, взводів і рот. Також тривають навчання для піхотного батальйону і різноманітні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем.

1 вересня близько 200 українців завершили у Німеччині навчання на американських танках M1 Abrams.

Наприкінці місяця українські технічні працівники, які повинні будуть обслуговувати Leopard 1A5 вперше пройдуть підготовку в Німеччині.

Додамо, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.