Стало известно, что входит в новый пакет помощи от Германии

Федеральное министерство обороны пообещало Украине еще один крупный пакет военной помощи стоимостью около 400 миллионов евро, ранее анонсированный министром обороны страны Борисом Писториусом.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

Новый пакет помощи включает тяжелое вооружение, боеприпасы и системы разминирования. Германия хочет усилить украинскую противовоздушную оборону в будущем, поэтому планирует дополнительно предоставить зенитные танки Gepard и системы IRIS-T.

Ожидается, что Украина получит 30 000 артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм, около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии, 105 000 снарядов 120-мм взрывчатых, дымовых и легких минометных мин.

Германия также предоставляет 200 боевых бронированных машин MRAP, чтобы специалисты по разминированию могли безопасно подойти к российским минным заграждениям.

Кроме этого, украинские военные получат зимнее снаряжение, комплекты запчастей к уже поставленным системам, транспортные средства и 50 надводных беспилотников.

Согласно сообщению, помощь реализуется за счет запасов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно поступить в Украину как можно скорее.

Обучение украинских военных

С начала российского нападения на Украину в Германии прошли подготовку почти 7 тысяч украинских военных, а сейчас учатся 900 военнослужащих.

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В общей сложности до конца года Германия ожидает завершить обучение 10 тысяч украинских военных.

В Минобороне страны отметили, что сейчас внимание сосредоточено на подготовке руководящего состава низших тактических уровней, то есть командиров групп, взводов и рот. Также проходят обучение для пехотного батальона и разнообразные курсы подготовки специалистов по инженерным и зенитным системам.

1 сентября около 200 украинцев завершили в Германии обучение на американских танках M1 Abrams.

В конце месяца украинские технические работники, которые должны будут обслуживать Leopard 1A5, впервые пройдут подготовку в Германии.

Добавим, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.