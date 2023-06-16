Германия предоставит Украине управляемые ракеты для систем Patriot

В ближайшее время Германия планирует предоставить Украине еще 64 управляемых ракет для систем ПВО Patriot, который считается одной из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во второй день встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе, пишет издание ntv.

По его словам, немедленное предоставление таких ракет является очень важным знаком устойчивой поддержки усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны.

Писториус считает, что это особенно актуально на этом этапе войны, имея в виду крнтр наступление украинских военных.

Отметим, информация о том, когда именно первые Patriot прибыли в Украину не разглашались в целях безопасности. Однако Германия, которая долго не решалась передать Украине это оружие, объявила об обучении украинских военных на данной системе ПВО еще в начале февраля 2023 года.