Німеччина надасть Україні керовані ракети для систем Patriot

В найближчий час Німеччина планує надати Україні ще 64 керовані ракети для систем ППО Patriot, який вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у другий день зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі, пише видання ntv.

За його словами, негайне надання таких ракет є дуже важливим знаком стійкої підтримки зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони.

Пісторіус вважає, що це особливо актуально на цьому етапі війни, маючи на увазі крнтрнаступ українських військових.

Зазначимо, інформація про те, коли саме перші Patriot прибули до України не розголошувалася в цілях безпеки. Проте Німеччина, яка тривалий час не наважувалася передати Україні цю зброю, оголосила про навчання українських військових на даній системі ППО ще на початку лютого 2023 року.