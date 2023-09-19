Пять приоритетных кластеров: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 15-й встречи в формате "Рамштайн". Основной целью этой встречи было подготовить Силы обороны Украины к предстоящим вызовам и задачам.

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Министерство обороны Украины определило пять ключевых кластеров, которые потребуют первоочередного внимания в процессе реформ и подготовки Сил обороны Украины. Эти кластеры включают в себя противовоздушную оборону, артиллерию, авиацию, военно-морские силы и бронетехнику.

Министр сообщил, что участники встречи также договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиции способностей).

"Наши партнеры еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины", – сказал он.

Умеров призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину и выделять необходимые ресурсы для удовлетворения этих приоритетных потребностей.

Он выразил благодарность всем участникам встречи за непреклонную поддержку Украины и подчеркнул, что даже после девятнадцати месяцев интенсивных боевых действий Украинская армия остается высокомотивированной, а украинский народ намерен продолжать борьбу.

После заседания Контактной группы по обороне Украины стало известно, что до конца этого года Британия планирует поставить Украине десятки тысяч снарядов. Такое заявление сделал министр обороны страны Грант Шаппс.

Напомним, 18 июля состоялась 14-я встреча в формате "Рамштайн". Около 50 союзников во время онлайн встречи обсуждали укрепление боевых способностей Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины будут делать все возможное, чтобы поддержать ее суверенное право на свободную жизнь, как сегодня, так и в будущем.