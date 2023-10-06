В Пентагоне рассказали, когда состоится 16-я встреча в формате "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 10 октября прибудут в Брюссель для проведения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что это будет 16-я встреча в формате "Рамштайн", сформированном Остином еще в апреле 2022 года.

Как отметили в Пентагоне, к Остину и Брауну присоединятся министры обороны и военные чиновники из почти 50 стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества, направленную на предоставление украинскому народу средств, необходимых для защиты от российской агрессии.

Заметим, что предыдущий "Рамштайн" состоялся 19 сентября. Он прошел очно на авиабазе в Германии, после чего глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 15-й встречи.

Он отметил, что основной целью этой встречи было подготовить Силы обороны Украины к предстоящим вызовам и задачам.

Напомним, 18 июля остоялась 14 встреча в формате "Рамштайн". Тогда около 50 союзников во время онлайн встречи обсуждали укрепление боевых возможностей Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины будут делать все возможное, чтобы поддержать ее суверенное право на свободную жизнь, как сегодня, так и в будущем.