США готовят новый пакет военной помощи Украине, невзирая на события в Конгрессе

На следующей неделе администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине, используя средства, появившиеся у Пентагона благодаря многомиллиардной бухгалтерской ошибке - завышение стоимости ранее поставленного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее Пентагон завысил стоимость оружия, поставленного в Украину, на $6,2 млрд из-за бухгалтерской ошибки. Теперь на эти расходы Минобороны США имеет около $5,4 млрд, предоставленных Конгрессом ранее. Часть из этих средств уже использована.

Выявленные средства позволили администрации Байдена отправить Украине оружие, материалы и боеприпасы, невзирая на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о бюджете.

Байден просил Конгресс утвердить еще $24 млрд для помощи Украине. Этот запрос все еще находится на рассмотрении.

По данным издания, о новом пакете военной помощи США объявит в среду в Брюсселе на 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн ". Ожидается, что его стоимость составит около $200 млн.

Как пишет Reuters, если Конгресс не утвердит бюджет на пополнение боеприпасов и оружия, а Пентагон не сможет перенаправить средства для продления корпоративных контрактов, то в США будут вынуждены предпринимать другие меры по пополнению запасов.

Администрация Байдена также рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для предоставления Украине дополнительной военной помощи.

Помощь США Украине может частично зависеть от того, кто вступит в должность спикера Палаты представителей после того, как республиканец Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Некоторые из возможных его преемников решительно поддерживают помощь Киеву, а другие выступают категорически против.