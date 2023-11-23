Стефанишина ответила, сможет ли Венгрия заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

У Венгрии есть легальная возможность заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, однако сильные государства блока не допустят вето.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Украинской правде".

По словам чиновницы, тот факт, что еврокомиссар от Венгрии на одном из недавних мероприятий вообще не упомянул о рекомендации Еврокомиссии по переговорам, – это "тревожный колокольчик"

"Но я думаю, что вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону – будущее Европы, от Албании до Кишинева, и понимание того, что принимаемые сейчас решения влияют вообще на стабильность в Европе", – высказалась Стефанишина.

Она считает, что после победы Украина Европа должна "зацементировать победу на континенте" и нейтрализовать другие возможные конфликты.

"И потому я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы", – добавила вице-премьер.

Вступление Украины в ЕС: проблемы с Венгрией

8 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лян заявила, что Европейскому совету рекомендуют начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Еще до этого решения Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС писало, что препятствием на пути вступления Украины в блок является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определил, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Будапешт раскритиковал этот документ и на этом фоне, среди прочего, несколько лет блокировал заседание комитета Украина – НАТО.

А в этом году конфликт произошел из-за того, что украинское Нацагентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Позже этот статус финучреждения приостановили в надежде, что благодаря этому Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Украине от Европейского Союза. Но даже после такого шага НАПК в Будапеште заявили о необходимости гарантий, что OTP Bank не появится в списке в будущем.