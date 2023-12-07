Украина ввела новые санкции против электронной промышленности РФ: попали под них и "Уралвагонзавод" и соратник Кадырова

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 декабря о применении санкций против более 180 россиян и стольких же российских компаний. Об этом говорится в указе №813.

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В частности, введены санкции против 183 граждан России (среди которых некоторые имеют и другие гражданства), а также одного гражданина Узбекистана и гражданина Германии.

Такие ограничения как блокирование активов, предотвращение выведения капиталов из Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет получения технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет получение земли, участия в приватизации и аренде госимущества, применены против всех или почти всех этих лиц. Относительно 174 фигурантов они введены на десять лет, относительно еще 11 - на пять.

Пяти лицам также запрещен въезд в Украину. Среди них и бывший секретарь Совбеза Чеченской Республики РФ, заместитель командующего "2-го армейского корпуса" ("Народной милиции ЛНР") и командир спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии Апти Алаудинов.

В прошлом году ему заочно объявили о подозрении в действиях с целью изменения территории и границы Украины в нарушение установленного Конституцией порядка (часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса).

Примечательно, что одновременно 7 декабря Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, расследовавшее дело против этого соратника главы ЧР Рамзана Кадырова, сообщило, что объявило его в розыск.

В марте-апреле 2022 года, напомним, боевики "Ахмата" под командованием Алаудинова принимали участие в боевых действиях против Украины в Луганской области. В частности, сам фигурант лично находился на территории захваченных городов Рубежное, Кременная и Северодонецк, отдавая соответствующие приказы своему спецотряду.

С января этого года он выполняет приказы высшего руководства России по координации действий чеченских боевиков с целью недопущения деоккупации Украиной захваченной территории Луганской области. Расследование на сегодня завершено, материалы находятся на рассмотрении в суде, однако приговор Алаудинову еще не оглашен.

Кроме того, Зеленский утвердил введение санкций против 181 юридического лица. Почти все они – российские (главным образом это предприятия отрасли электроники и машиностроения), однако список содержит и отдельные компании из Китая, Ирана, Великобритании, Испании, Латвии, ОАЭ и Казахстана.

Среди подсанкционных предприятий, в частности, оказались и 13-й судоремонтный завод Минобороны РФ в оккупированном Севастополе, а также известный производитель танков, равно как и гражданской техники (трамваев, цистерн, тракторов, экскаваторов и так далее) "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил, Свердловская область). Отметим, что сам президент введение нового пакета санкций пока не комментировал.

В то же время Зеленский отменил все ограничения против "главы Государственного таможенного комитета ЛНР" Юрия Афанасьевского, который в мае погиб из-за множественных ранений в результате взрыва в своем доме. Ответственность за убийство "таможенника" фактически взяла на себя СБУ.