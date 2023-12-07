Україна ввела нові санкції проти електронної промисловості РФ: під них потрапили й "Уралвагонзавод" і соратник Кадирова

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 грудня про застосування санкцій проти більш ніж 180 росіян та стількох же російських компаній. Про це йдеться в указі №813.

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Зокрема, запроваджено санкції проти 183 громадян Росії (серед яких деякі мають і інші громадянства), а також одного громадянина Узбекистану та одного громадянина Німеччини.

Такі обмеження як блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону отримання технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборона отримання землі, участі у приватизації та оренді держмайна тощо застововано проти всіх або майже всіх цих осіб. Щодо 174 фігурантів їх введено на десять років, щодо ще 11 - на п'ять.

П'яти особам заборонено також в'їзд до України. Серед них і колишній секретар Ради безпеки Чеченської Республіки РФ, заступник командуючого "2-го армійського корпусу" ("Народної міліції ЛНР") та командир спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії Апті Алаудінов.

Минулого року йому заочно оголосили про підозру в діях з метою зміни території та кордону України на порушення встановленого Конституцією порядку (частина 2 статті 110 Кримінального кодексу).

Примітно, що одночасно 7 грудня Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, що розслідувало справу проти цього соратника голови ЧР Рамзана Кадирова, повідомило, що оголосило його в розшук.

У березні-квітні 2022 року, нагадаємо, бойовики "Ахмату" під командуванням Алаудінова приймали участь у бойових діях проти України в Луганській області. Зокрема, сам фігурант особисто перебував на території захоплених міст Рубіжне, Кремінна та Сєвєродонецьк, віддаючи відповідні накази своєму спецзагону.

З січня цього року, як вказують в СБУ, він виконує накази вищого керівництва Росії з координації дій чеченських бойовиків з метою недопущення деокупації Україною захопленої території Луганщини. Наразі розслідування завершено, матеріали перебувають на розгляді в суді, але вирок Алаудінову ще не оголошено.

Крім того, Зеленський затвердив введення санкцій проти 181 юридичної особи. Майже всі вони - російські (головним чином це підприємства галузі електроніки й машинобудування), однак список містить і окремі компанії з Китаю, Ірану, Великої Британії, Іспанії, Латвії, ОАЕ та Казахстану.

Серед підсанкційних підприємств, зокрема, опинилися 13-й судноремонтний завод Міноборони РФ в окупованому Севастополі, а також відомий виробник танків, так само як і цивільної техніки (трамваїв, залізничних вагонів, цистерн, тракторів, екскаваторів тощо) "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл, Свердловська область). Сам президент запровадження нового пакету санкцій не коментував.

Натомість Зеленський скасував всі обмеження проти "голови Державного митного комітету ЛНР" Юрія Афанасьєвського, який у травні загинув через множинні поранення внаслідок вибуху в своєму помешканні. Відповідальність за вбивство "митника" фактично взяла на себе СБУ.