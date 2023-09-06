СБУ вже підриває зрадників прямо "на дому", - експерт

Служба Безпеки регулярно підриває зрадників на окупованих територіях. В умовах війни це виправдана і, головне, дієва тактика.

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Про це пише політолог Тарас Загородній.

"Підлеглі Малюка давно відкрили нову опцію для зрадників: "Бавовна на дому". Чергова доставка - на окуповану Луганщину. Тут днями підірвали так званого очільника "митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. "Митник", до того ж, був головним "фінансистом"ватажка "ЛНР" Пасічника. І якщо раніше, в основному, вибухали автомобілі зрадників, то Афанасьєвський злетів в повітря, не виходячи з дому", - пише експерт.

За словами Загороднього, у росіян вже виникають проблеми з набором нових колаборантів.

"Служба регулярно виписує для цієї категорії "квитки в один кінець". Тому "старі колаборанти"поступово закінчуються", - акцентує політолог.

"Звернув би увагу і на ще один важливий аспект. Від початку повномасштабного вторгнення ФСБ та ГРУ РФ не вдалось провести жодного замаху чи теракту в Україні, хоча Росія регулярно здійснює подібні спроби. При цьому "бавовна"від СБУ на території ворога не припиняється. І все нові, і нові зрадники спішать "в гості до Стрємоусова", - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України на окупованій частині Луганщини підірвали так званого очільника "митниці ЛНР"Юрія Афанасьєвського. Наразі він перебуває у реанімації.