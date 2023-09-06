СБУ уже подрывает предателей прямо "на дому", - эксперт

Служба безопасности регулярно подрывает предателей на оккупированных территориях. В условиях войны это оправданная и, главное, действенная тактика.

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Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

"Подчиненные Малыша давно открыли новую опцию для предателей: "Хлопок на дому". Очередная доставка - на оккупированную Луганщину. Здесь на днях взорвали так называемого руководителя "таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. "Таможенник", к тому же, был главным "финансистом" "ЛНР" Пасечника. И если раньше, в основном, взрывались автомобили предателей, то Афанасьевский взлетел в воздух, не выходя из дома", - пишет эксперт.

По словам Загороднего, у россиян уже возникают проблемы с набором новых коллаборантов.

"Служба регулярно выписывает для этой категории "билеты в один конец". Поэтому "старые коллаборанты" постепенно заканчиваются", - акцентирует политолог.

"Обратил бы внимание и на еще один важный аспект. С начала полномасштабного вторжения ФСБ и ГРУ РФ не удалось провести никакого покушения или теракта в Украине, хотя Россия регулярно совершает подобные попытки. При этом "хлопок" от СБУ на территории врага не прекращается. все новые, и новые предатели спешат "в гости к Стремусову", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что работники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.