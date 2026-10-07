Из-за российских ударов по портам в Украине может испортиться треть урожая

Из-за целенаправленных российских ударов по украинским портам заблокирован экспорт зерна, а внутри Украины под угрозой порчи оказалась треть урожая. Это создает прямые риски продовольственной безопасности других регионов мира.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Укринформ".

Соответствующее заявление сделал федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на открытии 8-й Немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Берлине.

Последствия блокировки экспорта для мира

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что мир зависит от украинского аграрного экспорта, тогда как задержка поставок сильнее всего ударит по нестабильным регионам:

Если поставки в ближайшее время не отправятся в путь, возникнет угроза голода именно в тех регионах, которые уже нестабильны;

Дефицит продовольствия может вновь повлечь за собой новые потоки беженцев;

Блокировка агроэкспорта является еще одной формой дестабилизации, которую Россия продвигает своей безжалостной экспансионистской агрессией.

Вадефуль также сообщил, что во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке четко заявил о недопустимости подобных атак. По словам министра, Германия не будет терпеть нападения РФ и будет защищаться от какой-либо угрозы собственной безопасности, поскольку российская агрессия не заканчивается на границе Украины.

Сотрудничество городов и обмен опытом

Министр особо отметил значение партнерства между городами и общинами. По его словам, именно на местном уровне после российских атак решается вопрос ежедневной работы электро- и теплоснабжения, школ, больниц и укрытий.

В следующем году Германия планирует организовать круглый стол мэров для практического обмена опытом, что поможет Украине на пути к членству в ЕС.

В то же время Вадефуль отметил, что немецкие общины могут перенять украинский опыт защиты критической инфраструктуры, готовности к перебоям с энергией и связью, гражданской защиты и противодействия гибридным угрозам и дезинформации.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с портами Украина экспортирует только половину возможной агропродукции. Без полноценного доступа в черноморские порты Украина фактически может экспортировать только 45–50% потенциального объема агропродукции. В сентябре за границу поставили 2,4 млн. тонн, или 46% потенциала, а для компенсации более дорогой альтернативной логистики Украина просит ЕС по меньшей мере 1,1 млрд. евро.