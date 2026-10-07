Через російські удари по портах в Україні може зіпсуватися третина врожаю

Через цілеспрямовані російські удари по українських портах заблоковано експорт зерна, а всередині України під загрозою псування опинилася третина врожаю. Це створює прямі ризики для продовольчої безпеки інших регіонів світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал "Укрінформ".

Відповідну заяву зробив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на відкритті 8-ї Німецько-української конференції муніципальних партнерств у Берліні.

Наслідки блокування експорту для світу

Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що світ залежить від українського аграрного експорту, тоді як затримка постачань найсильніше вдарить по нестабільних регіонах:

Якщо поставки найближчим часом не вирушать у дорогу, виникне загроза голоду саме в тих регіонах, які вже є нестабільними;

Дефіцит продовольства може знову спричинити нові потоки біженців;

Блокування агроекспорту є ще однією формою дестабілізації, яку Росія просуває своєю безжальною експансіоністською агресією.

Вадефуль також повідомив, що під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку чітко заявив про неприпустимість таких атак. За словами міністра, Німеччина не терпітиме нападів РФ і захищатиметься від будь-якої загрози власній безпеці, оскільки російська агресія не закінчується на кордоні України.

Співпраця міст та обмін досвідом

Міністр окремо наголосив на значенні партнерства між містами та громадами. За його словами, саме на місцевому рівні після російських атак вирішується питання щоденної роботи електро- і теплопостачання, шкіл, лікарень та укриттів.

Наступного року Німеччина планує організувати круглий стіл мерів для практичного обміну досвідом, що також допоможе Україні на шляху до членства в ЄС.

Водночас Вадефуль зазначив, що німецькі громади також можуть перейняти український досвід захисту критичної інфраструктури, готовності до перебоїв з енергією і зв'язком, цивільного захисту та протидії гібридним загрозам і дезінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з портами Україна експортує лише половину можливої агропродукції. Без повноцінного доступу до чорноморських портів Україна фактично може експортувати лише 45–50% потенційного обсягу агропродукції. У вересні за кордон поставили 2,4 млн тонн, або 46% потенціалу, а для компенсації дорожчої альтернативної логістики Україна просить ЄС щонайменше 1,1 млрд євро.