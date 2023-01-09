Народный депутат Аксенов написал заявление о сложении мандата

Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Он попал в Верховную Раду после победы на промежуточных выборах в 2021 году.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом. Он был мэром города Доброполья, представителем партии "Порядок", победившего на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года", - отметил Гончаренко.

Он удивляется, как вообще человек, у которого был российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте.

"Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", – отмечает Гончаренко.

О причинах сложения мандата нардепом Аксеновым пока неизвестно.

Напомним, Верховная Рада на заседании 1 декабря досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной (Платформа "За жизнь и мир", бывшая запрещенная ОПЗЖ).

Она написала заявление о сложении депутатских полномочий "в связи с семейными обстоятельствами".

Отметим, Центральная избирательная комиссия считает невозможным замещение депутатов Верховной Рады, избранных по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" новыми депутатами из списка в случае прекращения первых полномочий, которое предусмотрено законом о выборах Рады.

При этом с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партии по иску Министерства юстиции.

Еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

В настоящее время в парламент внесен законопроект о лишении мандатов всех депутатов, избранных от ОПЗЖ, независимо от способа избрания. Пока он не рассматривался.