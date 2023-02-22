- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Рада отримала заяву нардепа від ОПЗЖ Волошина на складання мандата (ФОТО)
До Верховної Ради надійшла заява на складання мандата від народного депутата Олега Волошина, який був членом фракції нині забороненої ОПЗЖ. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.
Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.Забронювати участь
Стефанчук зауважив, що Рада не затягуватиме з розглядом заяви.
Нагадаємо, наприкінці січня колишній співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомив, що Олег Волошин написав заяву про складання мандата.
Нещодавно Волошин отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.Підписуйтеся на наш YouTube канал