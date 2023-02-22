Рада отримала заяву нардепа від ОПЗЖ Волошина на складання мандата (ФОТО)

До Верховної Ради надійшла заява на складання мандата від народного депутата Олега Волошина, який був членом фракції нині забороненої ОПЗЖ. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

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Стефанчук зауважив, що Рада не затягуватиме з розглядом заяви.

Фото заяви Олега Волошина на складання мандата

Нагадаємо, наприкінці січня колишній співголова ОПЗЖ Юрій Бойко повідомив, що Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Нещодавно Волошин отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, протягом 2020-2021 років він сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.