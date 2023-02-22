Рада получила заявление нардепа от ОПЗЖ Волошина на сложение мандата (ФОТО)

В Верховную Раду поступило заявление на сложение мандата от народного депутата Олега Волошина, который являлся членом фракции ныне запрещенной ОПЗЖ. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Стефанчук отметил, что Рада не будет затягивать с рассмотрением заявления.

Фото заявления Олега Волошина на сложение мандата

Напомним, в конце января бывший сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко сообщил, что Олег Волошин написал заявление о сложении мандата.

Недавно Волошин получил подозрение в государственной измене . По данным следствия, в течение 2020-2021 годов он способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.