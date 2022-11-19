В Киеве суд арестовал активы российской компании, продававшей горюче-смазочные материалы

В Киеве правоохранители обнаружили российскую компанию, занимавшуюся продажей горюче-смазочных материалов. Суд арестовал ее активы на 40 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании. Стоимость арестованного имущества составила более 40 миллионов гривен. В настоящее время изъятое передали на нужды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Следственные действия по уголовному производству, начатому по ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, получило 70 миллионов гривен, арестованных на банковских счетах промышленного предприятия в Никополе Днепропетровской области, учредителями которого являются граждане России.