Кабмін спростив процедуру передачі на приватизацію збиткових підприємств

Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі корпоративних прав держави уповноваженим органам управління, скоротивши перелік документів, які повинні були надавати збиткові суб'єкти господарювання, що передаються у сферу управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації.

Про це пише Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, також було відокремлено юридичні особи, які мають нерегулярну реєстрацію випуску акцій, або акції яких не були зареєстровані на рахунках депозитарних установ та власників.

Відзначено, що близько сотні стратегічних підприємств мають залишитись у державній власності, а всі інші повинні бути приватизовані чи ліквідовані.

У Мінекономіки зазначили, що прийнята постанова сприятиме уніфікації процесу передачі ФДМ суб'єктів господарювання, чиї акції не оформлені відповідно до законодавства, та дозволить Фонду ефективно управляти корпоративними правами держави в таких суб'єктах.

Заступник міністра економіки України Олексій Соболев підкреслив, що це рішення вписується в стратегію уряду щодо оптимізації державної власності, покликаної прискорити процес передачі державних підприємств до ФДМ для подальшої приватизації або ліквідації.

Зазначимо, за 9 місяців 2023 року державний бюджет одержав від приватизації 2,7 млрд грн. Це непогана підмога для посилення обороноздатності України. Кабмін обіцяє розблокувати ще й велику приватизацію. Але чи станеться це до скасування воєнного стану – невідомо.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів в рамках великої приватизації. Ухвалені норми мають вдосконалити проведення онлайн-торгів, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажу держмайна.