Україна звернеться до США з проханням надати "газовий ленд-ліз", - Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні 26 липня ухвалив звернення до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання України "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону 2022/23. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", — зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що кошти, які нещодавно виділив для України Європейський інвестиційний банк, спрямують на заходи з підготовки до майбутнього опалювального сезону, відновлення пошкоджених об’єктів електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури.

Уряд заствердив відповідне протокольне доручення під час засідання 26 липня.

Відомо, що окрім "газового ленд-лізу", обговорюється забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці. Також розробляються альтернативні маршрути постачання.

Російський монополіст "Газпром" продожує зменшувати постачання енергоносіїв до ЄС, укрїнські офіційні особи впевненні, що РФ використовує газ в якості зброї. На фоні цього країни Європейського Союзу погодили план добровільної економії газу на 15% порівняно із середнім споживанням за останні 5 років з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Крім того, США вже допомагають європейським країнам подолати енергетичну кризу. Червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.