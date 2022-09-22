Великобритания договаривается с США о поставках сжиженного газа – Bloomberg

Великобритания договаривается с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа от американских производителей, чтобы стабилизироваться энергетическую ситуацию в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Правительство создало группу по энергоснабжению, которая принимает предложения от экспортеров СПГ по поставкам газа по соглашениям, которые продлятся до 20 лет. Эту группу возглавляет Мадлен Мактернан, бывший банкир, ранее возглавлявшая британскую группу, занимавшуюся закупкой вакцин против Covid.

Издание уточняет, что переговоры все еще находятся на начальной стадии, и неясно, кто будет платить за любые поставки газа и какие объемы будут закупаться.

Между тем, Украина уже договорилась с США о поставке 2 млрд куб газа в течение октября-декабря 2022 года и января-марта следующего. Параллельно правительство ведет переговоры с северными странами, в частности, с Норвегией о предоставлении физических объемов газа для Украины.

До этого Кабмин принял решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23.

Кроме того, США уже помогают европейским странам преодолеть энергетический кризис. Июнь 2022 стал первым месяцем, когда США поставили в ЕС больше газа, чем РФ своими трубопроводами.

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