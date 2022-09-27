Европа готова к зиме без российского газа - Bloomberg NEF

На фоне газового шантажа со стороны РФ страны Европы усиленно закупали СПГ. В результате ЕС готов к новому отопительному сезону, и, вероятно, имеет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

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Об этом говорится в аналитической статье Bloomberg NEF.

Европа еще может импортировать почти на 40% больше СПГ предстоящей зимой, чем в прошлом году, а следующим летом увеличить закупки примерно на 14%, чтобы восстановить утраченные запасы.

Усиленная закупка СПГ странами ЕС повысит спрос на энергоноситель, тогда как раньше он зависел от Азии. Появление новых крупных покупателей на рынке поддержит резко возросшие мировые цены на газ после того, как Европа пыталась уменьшить свою зависимость от России.

"Повышенные спотовые цены на СПГ сохранятся, поскольку Европе нужно иметь доступ ко всем имеющимся источникам СПГ, оставляя очень мало поставок для Азии", – говорится в обзоре BNEF.

По прогнозам BNEF, погодные условия соответствуют средним показателям за последние 10 лет и при отсутствии поставок российского газа, Европа импортирует 40 миллионов тонн СПГ этой зимой и чуть больше летом для пополнения запасов.

Украина также в рамках подготовки к отопительному сезону договорилась с США о поставке 2 млрд куб газа в течение октября-декабря 2022 года и января-марта следующего. Параллельно правительство ведет переговоры с северными странами, в частности, с Норвегией о предоставлении физических объемов газа для Украины.

Отметим, что США уже помогают европейским странам преодолеть энергетический кризис. Июнь 2022 года стал первым месяцем, когда США поставили в ЕС больше газа, чем РФ по своим трубопроводам.

В настоящее время "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в ЕС. 31 августа "Газпром" сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

Когда поставки возобновятся, непонятно, ведь российский монополист постоянно придумывает новые причины не поставить газ в ЕС. 3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

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