Переживемо зиму: Шольц заявив, що Путіну не вдався газовий шантаж

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ставка лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв та підготуватися до зими.

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Про це повідомляє Die Welt.

"Ми звільнилися від залежності та добре підготувалися до майбутньої зими. Ми вживаємо необхідних заходів і не даємо себе залякати", - сказав німецький канцлер.

За його словами, нинішня Росія за президентства Путіна "більше не є надійним торговельним партнером".

"Путін сподівався шантажувати нас відключенням газу. Але і тут він помилився... Разом ми переживемо зиму", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що Німеччина вже отримує газ з Франції та готуються до запуску перші термінали зрідженого палива.

Також ФРН повенеться до використання вугілля та експлуатації АЕС.

За словами німецького канцлера, Берлін буде підтримувати стриманий підхід до обмеження цін на газ.

Шольц також наголосив на тому, що Євросоюз має тісно координувати свої дії з іншими великими споживачами газу, такими як Японія та Корея, "щоб ми не конкурували між собою".

Зазначимо, європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Зараз ЄС готовий до нового опалювального сезону та має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.