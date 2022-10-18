У Німеччині вважають, що за підривом "Північного потоку" стоїть Росія, — WSJ

Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів, яка призвела до витоку газу з трубопроводів на "Північному потоці" (1 і 2), була спричинена диверсією, за якою, ймовірно стоїть Російська Федерація. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб, знайомих із розслідуванням.

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Слідчі розглядають декілька теорій спричинення диверсії. Основна з них: вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім висаджені в повітря дистанційно.

Також є версія, що вибух став результатом роботи військових, які підірвали труби, наблизившись до них на підводному човні. Однак німецькі слідчі вважають цю версію малоймовірною, посилаючись на відносно невелику глибину підриву від поверхні води та ретельний моніторинг підводних човнів, який проводять у цьому районі ВМС НАТО.

Шведська газета Expressen опублікувала фото зруйнованої 50-метрової ділянки "Північного потоку".

Раніше поліція Швеції підтвердила, що газопроводи "Північний потік" були пошкоджені внаслідок вибухів. При цьому Стокгольм відмовився поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Зазначимо, що уся наявна інформація свідчить про те, що витоки газу на газопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Радник голови Офісу Президента Україні Михайло Подоляк вважає, що витік газу з підводного трубопроводу "Північний потік" стався внаслідок спланованого Росією теракту.

Крім того, вирва вируючої води діаметром 700 метрів, яка утворилася на місці вибуху газопроводу "Північний потік", може свідчити про екологічну катастрофу, адже в атмосферу потрапили близько 300 тисяч тонн метану, який є одним із найпотужніших парникових газів.