В Германии считают, что за подрывом "Северного потока" стоит Россия, - WSJ

Немецкие следователи установили, что серия взрывов, приведшая к утечке газа из трубопроводов на "Северном потоке" (1 и 2), была вызвана диверсией, за которой, вероятно, стоит Российская Федерация. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с расследованием.

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Следователи рассматривают несколько теорий по причине диверсии. Основная из них: взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.

Также есть версия, что взрыв стал результатом работы военных, взорвавших трубы, приблизившись к ним на подводной лодке. Однако немецкие следователи считают эту версию маловероятной, ссылаясь на относительно небольшую глубину подрыва от поверхности воды и тщательный мониторинг подводных лодок, проводимый в этом районе ВМС НАТО.

Шведская газета Expressen опубликовала фото разрушенного 50-метрового участка "Северного потока".

Ранее полиция Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" были повреждены в результате взрывов. При этом Стокгольм отказался поделиться с Россией результатами своего расследования предполагаемого саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла вследствие спланированного Россией теракта.

Кроме того, образовавшаяся на месте взрыва газопровода "Северный поток" водоворот бурлящей воды диаметром 700 метров может свидетельствовать об экологической катастрофе, ведь в атмосферу попали около 300 тысяч тонн метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.