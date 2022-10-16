Британцы скупают генераторы и фонари и готовятся к возможным отключениям электричества

Бритацы готовятся к возможным отключениям электроэнергии, запасаясь портативными генераторами, фонарями и факелами, зимней одеждой, термобельем и свечами.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что National Grid в этом месяце предупредила, что нынешней зимой Британия может столкнуться с плановыми трехчасовыми отключениями электроэнергии в домах и на предприятиях, если страна не сможет импортировать электроэнергию из Европы и постарается привлечь достаточное количество импорта для топлива газовых электростанций.

Сравнение данных за первые 11 дней октября 2021 года с аналогичным периодом этого года показало рост продаж генераторов на 203% и увеличение продаж фонариков на 43%, сообщил крупнейший британский ритейлер по продаже строительных материалов Toolstation.

"Пока точно неизвестно, что National Grid придется прибегнуть к отключениям электроэнергии этой зимой, очевидно, что клиенты готовятся к этому худшему сценарию", - сказал представитель Toolstation, отметив, что генераторы могут использоваться для питания электрического оборудования, такого как лампы, тепловентиляторы и телевизоры.

Данные Toolstation подтверждают отчет компании Kantar, в котором говорится, что британцы запасаются также свечами и одеялами.

На прошлой неделе сеть универмагов John Lewis заявила, что люди скупают термобелье, перчатки и халаты.

Регулятор энергетики Ofgem заявил, что британские домохозяйства должны сократить использование газа и электроэнергии, где это возможно, этой зимой, чтобы помочь сократить расходы и снизить риск отключений электроэнергии.

Напомним, из-за обстрелов российскими военными объектов энергетической инфраструктуры, Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза.

Отметим, из-за войны войны в Украине и газового шантажа страны-агрессора РФ в Европе обостряется энергетический кризис. Так, во Франции мэр Парижа Энн Идальго предлагает сократить время освещения Эйфелевой башни.