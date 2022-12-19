В Евросоюзе согласились на ограничение цены на газ

Министры энергетики ЕС все-таки согласовали ограничение цены на газ, передает Голос Америки. Этим шагом Запад стремится оградить европейских потребителей от резкого роста цен на голубое топливо из-за российского вторжения в Украину.

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Эту формулу ввела Чехия, как председательствует в ЕС, надеясь облегчить для европейских стран возможность достичь договоренности о новом ограничении цены на газ. Дискуссии министров энергетики ЕС в Брюсселе предшествовало несколько месяцев обсуждениям.

Проект предусматривает ограничение цены на уровне €180 за мВт час голландского TTF в течение трех дней. Ранее предлагался более высокий предел – на уровне €275 за мВт час. Против высшего лимита выступили Бельгия, Польша и Греция.

В целом против введения ограничения ранее выступали Германия, Нидерланды и Австрия из-за опасений, что такие действия могут дестабилизировать рынок газа. Представительство Польши в ЕС договоренность приветствовало.

Напомним, еще неделю назад страны Евросоюза не могли прийти к согласию по установлению максимальной биржевой цены на природный газ.