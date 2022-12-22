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В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за "газовой войны"
Федеральное правительство Германии объявило о национализации одной из крупнейших энергокомпаний страны — Uniper, едва не обанкротившейся из-за прекращения поставок газа из РФ.
Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили пресс-службе Министерства финансов и Министерства экономики ФРГ.
Правительство Германии получило около 99% акций компании. Государство вложит деньги в Uniper, чтобы компания избежала банкротства. Еврокомиссия одобрила финансовую помощь 20 декабря 2022 года.
Капитал компании, пострадавшей от "газовой войны", увеличат на 8 млрд евро, чтобы обеспечить энергоснабжение Германии. Правительство обязалось смягчить негативное влияние "помощи" компании и конкурентную составляющую работу рынка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До национализации мажоритарным акционером Uniper была финская Fortum Oy. В будущем Uniper планируют снова приватизировать. Правительство Германии должно будет сократить свою долю максимум до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года. Срок смогут продлить только если получат согласие от Еврокомиссии.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок .
В частности, Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа и ввела дополнительные меры по экономии энергоносителя.