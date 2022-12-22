В Германии задержан работник разведки, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ

Сотрудник внешней разведки Германии подозревается в шпионаже в пользу спецслужб России. Его задержали, ведется следствие по подозрению в государственной измене.

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Об этом сообщает WELT .

Отмечается, что задержанный находится под стражей. В его квартире и на рабочем месте провели обыски. Также обыски проводились в двух помещениях разведки.

Сотрудник разведки обвиняется в том, что в 2022 году передал российской разведке информацию, полученную в ходе своей деятельности.

По информации WELT, другие сотрудники разведки также могли работать на российскую спецслужбу, однако больше арестов не было.

Глава внешней разведки Бруно Каль заявил, что его ведомство тесно сотрудничает со следственными органами, чтобы подробно изучить дело. По его словам, после информации о возможном случае измены в разведке началось широкое внутреннее расследование.

Отмечается, что пока в Германии было всего несколько случаев разоблачения шпионов. Несколько лет назад еще одного сотрудника разведки арестовали и осудили за то, что он получал информацию для американской спецслужбы ЦРУ, а затем предложил себя россиянам.

Напомним, что 7 декабря в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти. Известно о задержании 25 человек.

Задержанные являются членами так называемой организации Reichsbuerger (Граждане Рейха) и не признают современную Германию легитимным государством и настаивают на том, что бывший, гораздо больший "Немецкий Рейх" все еще существует, несмотря на поражение нацистской Германии во Второй мировой.

Бундестаг провел три заседания специальных комитетов, чтобы обсудить расследование заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров".