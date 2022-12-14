Попытка государственного переворота в Германии: организаторы хотели убить Шольца и встречались с российским дипломатом накануне

Немецкие следователи выяснили, что подозреваемые в попытке государственного переворота в Германии планировали убить канцлера Олафа Шольца. При этом их лидер – принц Генрих XIII, вероятно, встречался с российским дипломатом накануне инцидента.

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Об этом 14 декабря сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В рамках расследования мятежа, правоохранители провели рейды в 150 мест по всей стране: конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия, а также тысячи пуль для другого оружия, которое еще не нашли.

Кроме того, следователи обнаружили более 100 соглашений "о неразглашении". Те, кто подписывал эти документы, обязывались хранить тайну относительно планов группы. Известно, что злоумышленники планировали штурм немецкого парламента, арест его членов, а также убийство канцлера Шольца . Полиция задержала 23 подозреваемых и расследует причастность еще 31 человека.

Отметим, что в некоторых из этих соглашений было сказано, что "огласка будет наказываться казнью".

Напомним, что 7 декабря в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти. Известно о задержании 25 человек.

Задержанные являются членами так называемой организации Reichsbuerger (Граждане Рейха) и не признают современную Германию легитимным государством и настаивают на том, что бывший, гораздо больший "Немецкий Рейх" все еще существует, несмотря на поражение нацистской Германии во Второй мировой.

Бундестаг провел три заседания специальных комитетов, чтобы обсудить расследование заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров".