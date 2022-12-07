В Германии задержали людей, планировавших нападение на Бундестаг и государственный переворот

В среду утром, 7 декабря, в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти. Известно о задержании 25 человек.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что полиция Германии задержала 25 членов и сторонников ультраправой группы, которая, по словам прокуратуры, готовила насильственное свержение государственного строя, причем некоторых членов подозревают в планировании вооруженного нападения на Бундестаг.

Рейды проводили свыше 3000 полицейских и сотрудников сил безопасности в 11 федеральных землях Германии.

Среди задержанных один действующий военнослужащий и несколько резервистов. Отмечается, что действующий военнослужащий сотрудник командования спецназа.

Бывший депутат парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), работающий судьей в Берлине, также был задержан вместе с бывшим членом немецкой королевской семьи.

По словам прокуратуры, следователи подозревают, что у отдельных членов группы были конкретные планы штурма нижней палаты парламента Бундестага в Берлине небольшой вооруженной группой.

Один из подозреваемых обратился к представителям России, которых группа считала своим центральным контактом для установления своего нового порядка.

Подозреваемый, происходящий из королевского дома Ройс, правившего частями восточной Германии, должен был стать лидером.

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2021 года планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Правоэкстремистская организация рассчитывала на начало беспорядков и переворот в Германии.

По версии следствия, группировка планировала создать неформальную армию, похожую на ополчение, для осуществления своих планов переворота.

Сообщается, что задержанные являются членами так называемой организации Reichsbuerger (Граждане Рейха) и не признают современную Германию легитимным государством и настаивают на том, что бывший, гораздо больший "Немецкий Рейх" все еще существует, несмотря на поражение нацистской Германии.