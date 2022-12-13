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Подозреваемые в попытке государственного переворота в Германии планировали создать 280 вооруженных подразделений
Прокуроры Германии заявили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.
Об этом заявил представитель прокуратуры во время закрытого заседания в Бундестаге, передает DW.
Бундестаг провел три заседания специальных комитетов, чтобы обсудить расследование заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров".
Комитет по правовым вопросам и комитет по внутренним делам проводили встречи, на которых правительство канцлера Олафа Шольца и федеральные прокуроры представили "отчеты и результаты" рейдов и предоставили дополнительную информацию об операциях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На третьей сессии законодатели задали вопросы комитету парламентского контроля, который отвечает за внутренние и внешние разведывательные службы Германии. Прокуроры заявили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.
По словам законодателей, в землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг уже были сделаны конкретные приготовления.
Прокуроры также проинформировали законодателей об изъятии большого количества "подписок о неразглашении" у людей, которых пытались завербовать вероятные заговорщики.
Напомним, что в среду утром, 7 декабря, в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти. Известно о задержании 25 человек.