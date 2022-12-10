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В Дрездене мужчина устроил стрельбу и захватил заложников
Полиция эвакуировала торговый центр в центре города Дрезден на востоке Германии утром 10 декабря из-за сообщения о вооруженном мужчине, захватившем заложников.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, в Дрездене вооруженный мужчина устроил стрельбу на радиостанции Radio Dresden.
Сотрудники станции смогли скрыться от преступника и после стрельбы тот направился в торговый центр Altmarktgalerie.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Человек спрятался в аптеке и взял людей в заложники.
Кроме того, также появилась информация, что мужчина убил женщину.
Позже полиция подтвердила, что в квартире нашли тело 62-летней женщины, которая является матерью 40-летнего подозреваемого.
Полиция оцепила торговый центр Altmarktgalerie. Также соседняя рождественская ярмарка Штрицельмаркт закрыта, и попросила местных жителей держаться подальше от этого района.
По состоянию на 14:00 немецкие СМИ сообщили, что стрелка задержали, заложники не пострадали.
О мотивах поступка злоумышленника пока ничего не сообщалось.