В Дрездене мужчина устроил стрельбу и захватил заложников

Полиция эвакуировала торговый центр в центре города Дрезден на востоке Германии утром 10 декабря из-за сообщения о вооруженном мужчине, захватившем заложников.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, в Дрездене вооруженный мужчина устроил стрельбу на радиостанции Radio Dresden.

Сотрудники станции смогли скрыться от преступника и после стрельбы тот направился в торговый центр Altmarktgalerie.

Человек спрятался в аптеке и взял людей в заложники.

Кроме того, также появилась информация, что мужчина убил женщину.

Позже полиция подтвердила, что в квартире нашли тело 62-летней женщины, которая является матерью 40-летнего подозреваемого.

Полиция оцепила торговый центр Altmarktgalerie. Также соседняя рождественская ярмарка Штрицельмаркт закрыта, и попросила местных жителей держаться подальше от этого района.

По состоянию на 14:00 немецкие СМИ сообщили, что стрелка задержали, заложники не пострадали.

О мотивах поступка злоумышленника пока ничего не сообщалось.