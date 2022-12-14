Спроба державного перевороту у Німеччині: організатори хотіла вбити Шольца та зустрічалися з російським дипломатом напередодні

Німецькі слідчі з'ясували, що підозрювані у спробі державного перевороту у Німеччині плнували вбити канцлера Олафа Шольца. При цьому лідер заколотників принц Генріх XIII, ймовірно, мав зустрічі з російським дипломатом напередодні інциденту.

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Про це 14 грудня повідомила газета The New York Times із посиланням на власні джерела.

В рамках розслідування заколоту, правоохоронці провели рейди у 150 місць по всій країні: конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї, а також тисячі куль для іншої зброї, яку ще не знайшли.

Крім того, слідчі виявили понад 100 угод "про нерозголошення". Ті, хто підписував ці документи зобов'язувалися зберігати таємницю щодо планів групи. Наразі відомо, що зловмисники планували штурм німецького парламенту, арешт його членів, а також вбивство канцлера Шольца. Наразі поліція затримала 23 підозрюваних і розслідує причетність ще 31 особу.

Зазначимо, що в деяких з цих угод було сказано, що "розголос буде каратися стратою".

Нагадаємо, що 7 грудня у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", яка планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади. Відомо про затримання 25 людей.

Затримані є членами так званоїторганізації Reichsbuerger (Громадяни Рейху) і не визнають сучасну Німеччину легітимною державою і наполягають на тому, що колишній, набагато більший "Німецький Рейх" все ще існує, незважаючи на поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Бундестаг провів три засідання спеціальних комітетів, щоб обговорити розслідування змови екстремістів, пов'язаних із ультраправим рухом "рейхсбюргерів".