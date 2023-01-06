"Без цифровой основы сегодня невозможно сделать ни один проект, а восстановить города — тем более" — Олег Щербатенко

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О роли и состоянии IT отрасли, создании в бомбоубежищах инновационных продуктов для отечественных и иностранных компаний, восстановлении украинских городов и ожидании роста запроса на IT-решения в области экологии Delo.ua говорили с Олегом Щербатенко. В конце 80-х он основал первую в Украине IT компанию (этой осенью отметила 35-летие), в 2000-х стал "цифровым отцом", для первой сотни Украинских промышленных компаний, является известным популяризатором философии Industry 4.0 и Industry 5.0 в бизнес-среде и экспертом по инновациям в сегменте B2B.

Олег Викторович, сейчас IT-отрасль одна из самых устойчивых, прогнозы, что в ситуации войны она усилит свою роль в экономике. Сейчас украинские компании активно ищут источники доходов в других странах, усиливают экспортный вектор. Какие уникальные компетенции имеет Украинское IT в разрезе международного рынка? Как мы можем конкурировать с мощными международными компаниями, офисы которых находятся в США, Западной Европе, а маркетинговые бюджеты доходят до бюджетов некоторых маленьких стран?

Так, по итогам десяти месяцев 2022 отрасль принесла в экономику Украины 6 млрд дол. США экспортная выручка и достигла рост +10% по сравнению с предыдущим годом. Наш IT является крупнейшим экспортером IT-услуг в Европе и составляет более 4% ВВП. Сейчас экспортный потенциал быстро развивается, ведь теперь это не вопрос развития, это выживание.

Как в других отраслях Украинское IT сталкивается с рядом критических вызовов (необходимость обеспечить безопасность коллектива, найти источники питания в отсутствие света, сделать ротации и решить кто будет работать в проект пока коллеги находятся в ВСУ) и для системных компаний это также возможность вырасти, решить проблему выживания. Да, нам пришлось отменить запланированные конференции. В первую очередь, из-за нежелания подвергать наших гостей опасности. В то же время осенью мы провели онлайн нашу ежегодную презентацию обновлений — Digital Transformation Core-2023 и в ней приняли участие в режиме реального времени рекордное количество гостей, партнеров, клиентов.

За эти 316 дней войны мы научились решать экстраординарные задачи и параллельно успешно вести международные проекты. В Дубае наша команда осуществляет большой комплекс работ на предприятиях Dubai Cable Company (пять заводов, крупнейший поставщик кабельной продукции в Эмиратах, объем производства превышает суммарный объем всех кабельных заводов Украины) и идем по таймлайнам.

До этого открыли офис в Египте и осуществляем внедрение на нескольких крупных предприятиях: Railway Equipment Factory (SEMAF Factory), A.O.I. и Elsewedy Electric.

Поэтому, когда я слышу вопрос: "Можно ли работать с Украинскими командами? Не помешает ли война выполнить обязательства?", то я точно знаю, что мы нашли решение для этого и сейчас для заказчика хорошее время получить очень качественные услуги.

В мире в основном знают украинские сервисные компании. В то же время наш пример свидетельствует, что украинские специалисты могут успешно создавать продукты и идти по этому пути на международном рынке вполне успешно. Мы учитываем, какую линейку продуктов предлагают на разных рынках американские и европейские производители Microsoft, Oracle, SAP, IFS и закрываем потребности клиентов там, где эти потребности не покрывают стандартизированные продукты компаний гигантов.

Фрагмент работы команды IT-Enterprise во время воздушной тревоги (фото компании)

Когда лет пять назад мы участвовали в выставках в Европе, Азии и Африке, во время встреч нас спрашивали: "Что вы предлагаете?". Мы все рассказывали, презентовали большое количество продуктов, но нас спрашивали: “Вы предлагаете ERP? Это нам не интересно, у нас уже такое есть”. И они называли бренды известных международных компаний. Мы тогда спрашивали наоборот: "А чего у вас нет?" И они отвечали в чем нуждается. Вот таким путём мы вычисляли ниши, где можем стать лучшими.

Нам не нужно быть такими, как они, потому что мы закрываем другие потребности, хорошо интегрируемся с ними и сотрудничаем. В первую очередь инновационные проекты под конкретное предприятие и его процессы. В частности, это касается управления производством, прогнозирования, Smart Factory, Digital Twins, Anna Maly (Predictive Maintenance), AI, IIoT, ML/MV. Кстати, наши инновационные разработки Anna Maly и Koeebox в 2022 году были представлены участникам выставок и конференций в Эстонии, Чехии, Египте, и мы видим большой интерес к этим решениям.

Я создал компанию в 1987 году и сразу развивал ее в концепте "поставляем инновационные решения в разные страны мира". Ориентир на один рынок не побуждает к интенсивному развитию. Десятилетиями наша команда являлась поставщиком инновационных решений для предприятий стран СНГ. Мы организовывали форумы, конференции, семинары, на которых говорили об инновациях, изменениях, возможностях. Для целой плеяды предприятий постсоветского пространства мы открыли горизонт технологических возможностей.

Делились наиболее инновационными подходами и приобретали опыт внедрения на предприятиях разного типа. У нас абсолютная уникальная экспертиза и опыт, например, во внедрении решений для крупных промышленных предприятий разных отраслей.

Мы прекратили какие-либо контакты и вычеркнули для себя российский рынок, но продолжаем развивать сотрудничество и имеем многочисленные успешные проекты в странах Восточной Европы. Компетенция работы в сегменте крупной промышленности, автоматизация производств высоко ценится заказчиками в США, странах Евросоюза.

Сегодня весь цивилизованный мир помогает Украине обеспечить мир и безопасность. Есть прогнозы, что одним из последствий после победы может быть усиление присутствия крупных международных компаний в Украине. Может ли это стать нежелательной конкуренцией и иметь отрицательные последствия для наших продуктовых IT компаний?

Да, скорее всего, будут существенные изменения, нужно будет научиться делать глобальный маркетинг, иметь ресурсы и амбиции привлекать еще больше международных кадров для развития проектов на новых рынках, искать новые форматы коллабораций, многое впереди. Будет больше Украинских компаний, мыслящих Украиноцентрично, тех, кто будет уверенно производить продукт в Украине для потребителей разных стран и будет пользоваться успехом в этом.

Когда мы начинали где-то в 80-х годах, мы фокусировались на автоматизированных системах для промышленных предприятий. Когда начали, все было связано с производством. И потом в начале 90-х годов советский союз рухнул и разные научные институты, работающие на средства министерства, распались. Потому что производство упало, почти все ушли в торговлю. И тогда там была большая конкуренция, а мы, наоборот, продолжили разрабатывать проекты для производства. И раньше нам говорили, что наука и технологии не спасут от бедности, что сейчас можно хорошо заработать в торговле.

А мы, наоборот, продолжили. Мы разработали комплексный тиражный продукт IT-Enterprise для промышленных предприятий разных отраслей и провели много внедрений. Мы не занимались просто автоматизацией – мы внедряли современные мировые стандарты управления для управления производством, себестоимостью, финансами, качеством, ремонтами и всеми другими направлениями. Мы уже тогда производили реинжиниринг бизнес-процессов и цифровую трансформацию промышленных компаний и финансово-промышленных групп. Благодаря тому, что большинство ИТ-компаний работали с торговлей — мы в промышленности стали лидерами, может, единственной компанией на просторах СНГ, по выполнению масштабных трансформаций. Эти лидерские позиции мы удерживаем и сейчас.

Мы многое инвестировали в интеллектуальные решения по оптимальному планированию производства, в календарное планирование. Отрабатывали лучшие практики для быстрого выполнения проектов. Но главное мы создали большую команду специалистов с опытом проведения цифровых трансформаций.

Когда на наш рынок вошли западные компании, я думал, что нам конец. Мировые компании имеют больше ресурсов, денег, маркетинговых бюджетов и доступа к знаниям. Но со временем я увидел, что у нас большая экспертиза в производстве и в нашем программном продукте и в команде специалистов. Плюс не забываем, что мы хорошо знаем локальный материал, например изменения в законодательстве, и при создании решений можем максимально учитывать все особенности ареала, где работает та или иная компания-заказчик.

Сегодня наша команда сотрудничает и имеет сотни успешных кейсов в Украине. Мы расширили свои решения по торговым, сервисным и финансовым компаниям. Среди наших клиентов – Укрзалізниця, Укрпочта, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк, Креди Агриколь Банк, Megogo, Fozzy, Comfy, Эпицентр К и другие. И мы горды, что мы можем создавать продукт, который будет улучшать условия для компании и ее клиентов.

Олег Щербатенко подписывает договор с главой "Укрпошти" Игорем Смелянским

Но если говорить о создании инновационных продуктов, то доступ к знаниям и условиям в Selicon valley и в Киеве все же разные?

Я не ощущаю оторванности от мира, где формируются и обсуждаются новейшие технологические идеи. Главное иметь непременный интерес, пристрастие к этому и постоянно читать, изучать, участвовать в конференциях, лекциях, исследовать и сравнивать это со своим видением. Так, в плоскости науки, исследований можно было бы отмечать в Украине отсутствие ресурсов, доступ к лабораторным исследованиям, оборудованию. В IT у нас есть все необходимое и, главное, качественный кадровый состав.

Мы много инвестируем в решения с искусственным интеллектом, еще 10 лет назад создали собственный R&D Центр, где создаем сверхсовременные решения на базе технологий Industry 4.0 (Digital Twins, IIoT, Smart Factory, AI, ML&MV) и Industry 5.0 (Circular Economy, Green Deal Sustainable Business Models. Некоторые прототипы решений демонстрировались первыми на выставках в Германии, Дубае, Египте, Шанхае, Гонконге.

Мы внедрили в Украине и мире реальные кейсы Industry 4.0, которые сейчас являются примером для мировых компаний.

Мы создаем новые продукты. С 2012 года работает электронная торговая площадка SmartTender (прообраз для ProZorro) и даже в ней победу в торгах прогнозирует искусственный интеллект. Anna Maly и SmartEAM – это искусственный интеллект для обеспечения надежной безаварийной работы оборудования.

Давайте также не забывать, что есть — у нас сейчас есть опыт полномасштабной войны, когда страну пытаются уничтожить, и мы приобретаем знания как жить, работать, создавать решения для стабилизации и развития в этих экстраординарных условиях. К сожалению, этот опыт страшен, он не является нашим выбором, но нашим выбором является держать компанию, осуществлять проекты, держаться таймлайнов, искать решения для заказчиков и внутри команды в ситуации кризиса.

Например, релокация, перенос работы предприятий из областей, где идут боевые действия в более безопасную часть страны весной и летом нужно было производить в максимально сжатые сроки. Один из примеров, наш клиент конструкторское бюро из Северодонецка, которое имело хороший уровень цифровой зрелости, вся документация и процессы были оцифрованы. Поэтому релокация была проведена быстро и с минимальными потерями наработки компании. Сейчас многие специалисты в компаниях с высоким уровнем цифровой зрелости могут работать удаленно, в том числе из разных стран. Это реалии работы компаний в Украине.

Еще одно направление работы нашей команды это взаимодействие с инфраструктурными государственными гигантами такими как "Укрзалізниця" и "Укрпошта", которые связывают все населенные пункты между собой и пытаются всеми средствами стабилизировать экономику и социальную сферу воюющей страны.

Например, в первую неделю большой войны наша команда совместно с Укрзалізницей, Офисом президента, профильными министерствами и вновь Областными военными администрациями запустила проект, который обеспечил прозрачность процессов бюджетирования, финансирования и закупок товаров военными администрациями и позволил создать точки стимуляции для локального бизнеса. Темпы, срочность, контекст – когда команда работает в ситуации максимального стресса и опасности – это наш новый опыт и наши новые знания.

Аналогично могу назвать проекты по учету гуманитарной помощи, обеспечивающие прозрачность и понятную донорам отчетность. Это наши знания теперь тоже. И я надеюсь, что мир будет мирным, и нам не придется экспортировать этот опыт.

В начале большой войны много ли не каждый украинский IT-специалист все свободное от проектов время делал DDOS-атаки на ресурсы врага, сайты российских органов власти, банки и другие. В одно из интервью Вы говорили, что ваша команда также ежесуточно отбивает сотни атак с российской стороны. Это еще продолжается?

Да, это рутина существует параллельно со всеми процессами, и к которой мы уже привыкли. Хочу сказать, что не только специалисты в Украине, но и в мире многие из них после работы в компании, приходят домой, ужинают и садятся за компьютер в такой способ помочь своей стране. Эта война вообще вывела вопрос цифровой безопасности на новый уровень для всей Европы, поэтому впереди новый виток развития кибербезопасности.

На нас также совершают атаки с той стороны, это ежедневный процесс. Но системные украинские компании еще с 2014-2015 годов постоянно совершенствуют киберзащиту: инвестируют в это, привлекают лучших для поиска "белых пятен" в системах, и затем совершенствуют их, идет постоянная работа. В зоне риска есть компании малого бизнеса, которые даже после уроков вируса Petya не имели ресурса для системной работы по кибербезопасности.

Ситуация для этого сегмента компаний и организаций опасна также из-за того, что десятилетиями они имели софт с российскими корнями, например, 1С и BAS и не имели свободы заменить его на Украинский. Санкции, которые были внедрены на государственном уровне, побудили компании отказаться от токсического софта. Но даже сейчас многие крупные и маленькие компании до сих пор работают с 1С и BAS и фактически подвергают опасности свои процессы и другие связанные с ними комплексы.

Таких в сегменте малого и среднего бизнеса более 80%. Мы видим, что здесь активно идет замена на украинскую разработку MASTER:Бухгалтерия. Программный комплекс еще в 2017 году разработала и постоянно обновляет Украинская команда, имеющая значительный опыт, сотрудничает по другим продуктам с компаниями, входящими в сотню наиболее успешных компаний Украины. MASTER хорошо отвечает потребностям малого и среднего бизнеса и со временем вытеснит 1С.

Использование 1С и других – это как ностальгия по-прошлому. Украина экспортирует свои IT-услуги, нелогично потреблять иностранные токсичные российские продукты. Другой вопрос, что компании с российскими корнями активно делают себе европейскую прописку, ребрендинг и пытаются вернуться на украинский рынок. Но я уверен, что компетентные органы занимаются этим вопросом, и такие попытки будут остановлены.

По крайней мере, Украинское IT сообщество очень активно, журналисты проводят расследования и публикуют сведения, поэтому публичный контроль есть и при принятии решения с кем работать, а с кем нет, владелец бизнеса, менеджмент имеют доступ к информации.

Много внимания проектам обновления Украины. Какое место в этом для наших IT-специалистов?

Масштабные разрушения, так что работы хватит всем: и нашим, и партнерам. Сегодня никакого проекта невозможно выполнить, если у него нет цифровой основы. С весны идут обсуждения, презентации, разрабатываются концепты. И я убежден, что специалистов по построению цифровой стратегии под идеи и задачи нужно привлекать с первых шагов на начальном этапе, а не тогда, когда контуры проектов уже утверждены.

Есть бытовые элементы автоматизации: постройки жилых домов с системами контроля поставки воды, электроэнергии, контроля и поддержания теплового режима и другие. Мы все понимаем, что нет смысла восстанавливать старое, нужно строить современные, комфортные дома с инновационными приборами, которые решать вопросы экономии и экологичности. Такое важное для мира Sustainability приобретет свое воплощение в новых кварталах отстроенных Украинских городов. В этой части будет много работы и для украинских и европейских компаний.

А есть и другой базовый фронт работ: создать цифровые платформы для того, чтобы восстановление вообще произошло. Чтобы все ресурсы были использованы максимально эффективно, и все решения обеспечивали эффективность функционирования объектов. Расчет строительных материалов, оценка загрузки оборудования и формирование графиков для повышения эффективности, мониторинг и управление ресурсами для команд, находящихся в разных странах и совместно работающих над проектом.

Все процессы для эффективного и быстрого восстановления потребуют цифровой основы. Мы многое сотрудничаем с заказчиками в промышленном сегменте, в части производств и имеем видение какими могут быть эти новые заводы и цеха. Я много лет популяризирую в Украине философию Industry 4.0 и Industry 5.0 и убежден, что проекты с целью построить все разрушенное будут опираться на эти подходы и на самые современные инновационные решения.

Отдельная тема – обеспечение прозрачности использования ресурсов, направленных на восстановление. Это очень важно и обязательно для Украинского общества и для устойчивых отношений с иностранными партнерами. В марте этого года, буквально через две недели, наша команда совместно с Укрзалізницей запустила автоматизированный учет гуманитарной помощи, параллельно с этим — совместного с Офисом Президента, областными военными администрациями, Укрзалізниця — автоматизированную систему закупок, которая фактически создала импульс, питательную инъекцию для запуска экономики, замершей в первые недели великой войны. Специалисты, подходы все есть, со стороны заказчиков профессиональные постановщики задач, поэтому и в вопросах восстановления не нужно будет "придумывать колесо с нуля".

Наш проект – система электронных торгов SmartTender (официальная торговая площадка ProZorro) сегодня объединяет более 35 тыс. государственных и коммунальных органов власти и предприятий (заказчики товаров, работ и услуг) и около 250 тыс. коммерческих компаний (поставщики). Команда постоянно нарабатывает решения (например, для более оперативного поиска совпадение между запросом и предложением внедрили этой осенью алгоритмы искусственного интеллекта). Здесь работают и крупные государственные концерны, например предприятия Укроборонпрома, и маленькие производства, которые очень часто имеют хорошие предложения.

Так что такие решения — один из вариантов, как могут сотрудничать компании, находить друг друга, осуществляя какой-то из этапов по восстановлению. Но для начала должны быть созданы развесистые цифровые фундаменты, которые позволят участникам Украинских групп и международным партнерам взаимодействовать: от проектирования до мониторинга использования ресурсов.

Так что задач для всех хватит и, надеюсь, что взвешенные и современные подходы обеспечат всем Украинцам безопасность, новое качество жизни и деятельности.

Общалась Галина Ермоленко