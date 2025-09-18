“Укрпошта” оновила автопарк 160 новими авто: звідки гроші (ФОТО)

Завдяки Європейському банку реконструкцій та розвитку (ЄБРР) “Укрпошта” оновила автопарк 160 новими авто (сучасні MAN та Iveco) для ефективної логістики та компенсації втрачених під обстрілами автівок.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він нагадав, що у 2016 році середній вік автопарку компанії становив 17–18 років. Автомобілі, які частіше стояли на ремонті, ніж долали маршрути, уповільнювали роботу пошти і були предметом жартів у соцмережах.

"Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише 5 років — тобто на рівні світових стандартів", - наголосив Смілянський.

Він додав, що до кінця 2025 року парк поповниться 160 новими авто:

100 MAN (5 тонн) — для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами;

60 Iveco (20 тонн) — для великих міжрегіональних перевезень. Перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі туди, де вони найбільше потрібні.

Смілянський додав, що це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді "Укрпошта" отримала 250 Citroën Jumper. Це дозволило "Укрпошті" оптимізувати маршрути та зменшити час доставки, а також компенсувати частину втрачених авто через обстріли на прифронтових територіях. Частина цих авто перетворилася на пересувні відділення, що працюють у прифронтових громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або небезпечно функціонувати.

Смілянський зауважив, що автівки придбані не державою, а АТ «Укрпошта», яке є акціонерним товариством, а не державним підприємством. Автівки придбані за рахунок кредитних коштів ЄБРР для відновлення автопарку "Укрпошти", втраченого під час обстрілів.

Смілянський оцінив втрати інфраструктури "Укрпошти" внаслідок війни у понад 60 млн доларів або 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, на думку Національного банку, фінансовий стан "Укрпошти " є критичним, а її капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого "проїдання" капіталу". Згідно з оцінкою регулятора, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

В той же час генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заперечує звинувачення у недостатній капіталізації та пояснює її змінами методології НБУ. Він також заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги Нацбанку щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.