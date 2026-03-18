Брухтозаготівельна галузь втрачає сотні мільйонів: обсяги заготівлі падають на 40%

За перші два місяці 2026 року заготівля брухту чорних металів в Україні впала на рекордні 41%, а внутрішні ціни на сировину знизилися удвічі. Галузь вже втратила близько 2 тисяч робочих місць, а експерти прогнозують подальше погіршення ситуації через заборону експорту та скорочення виробництва сталі і чавуну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Української асоціації виробників та переробників брухту чорних металів (УАВтормет).

За січень-лютий 2026 року виробництво сталі в Україні знизилося на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1,026 млн тонн, виплавка чавуну впала на 11,2% – до 1,012 млн тонн. При цьому закупівлі брухту на металургійні підприємства скоротилися на 31,7%, а заготівля впала на 41,1% – з 313,6 тис. тонн до 184,8 тис. тонн.

Президент УАВтормет Володимир Бублей назвав основними причинами падіння – заборону експорту брухту та скорочення обсягів виробництва сталі та чавуну на металургійних підприємствах.

"Виникла "ланцюгова реакція", коли заборона експорту автоматично вплинула не лише на обсяги заготівлі, а і на внутрішні ціни, адже зниження конкуренції дало змогу металургам відчути себе монополістами на внутрішньому ринку. Так, вартість однієї тонни брухту на заготівельних майданчиках впала вдвічі: з 8000 грн/т до 4000 грн/т.", – пояснив Бублей.

Внаслідок цього брухтозаготівельні компанії скорочують штат: за січень-лютий звільнено близько 2 тис. працівників, а до травня загальна кількість скорочених може досягти 4 тис.

Експерт відзначив, що заборона експорту щомісяця призводить до недоотримання державою 200–250 млн грн податків, а валютні втрати вже склали близько 25 млн євро. Торік валютний виторг від експорту брухту становив приблизно 130 млн євро.

"Брухт накопичується шаленими темпами. Виникає подвійний колапс: зниження можливостей заготівлі, перевантаженість складів і майданчиків, а з іншого боку, брухту стає "як бруду". Поновлення експорту може частково розв’язати цю проблему, а також "вилікує" галузь від штучної хвороби", – підсумував Бублей.

За оцінками асоціації, якщо тенденція збережеться, вже в середньостроковій перспективі це може створити проблеми не лише для брухтозаготівельної галузі, а й для стабільного забезпечення сировиною металургійних підприємств.

Нагадаємо, у січні 2026 року внутрішнє постачання брухту на українські металургійні комбінати скоротилося на 26,7% порівняно з січнем 2025-го — до 92,5 тис. т. Заготівля впала на 18,5%, а виробництво сталі зменшилося на 16,4%.