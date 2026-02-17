Питання експорту металобрухту перейшло у судову площину: хто намагається заблокувати нульові квоти

Автори тіньових схем вивезення металобрухту вже в четвертий раз звертаються до Київського окружного адмінсуду, намагаючись заблокувати та в подальшому скасувати рішення Кабміну щодо нульових експортних квот на цю стратегічну сировину. Позов подала компанія ТОВ "Західвторлом" за підтримки громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів".

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Попередні заяви вони спочатку подавали, а після призначення судді відкликали. Досвічені юристи та антикорупціонери знають, що це є ознакою пошуку "потрібного" судді… Дуже цікаво буде спостерігати, що переважатиме: інтереси кримінального бізнесу, який десятиліттями обкрадає країну, не сплачуючи податки і вивозячи сировину за кордон, чи інтереси держави, яка потребує податків для фінансування армії", — заявив Кисилевський.

Економічне обґрунтування заборони

Уряд прийняв рішення про нульові квоти з міркувань національної безпеки та для забезпечення стійкості металургійної промисловості. Основною причиною стали систематичні порушення при використанні сертифікатів EUR.1 для поставок за межі ЄС без сплати мита. Уряд це припинив.

За словами політика, схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік.

Зовнішньополітичний аспект

Як зазначив Кисилевський, до процесу тиску на український уряд долучилися іноземні сили. Зокрема, за відновлення вивезення сировини виступили представники польської партії "Конфедерація". Раніше ця політична сила була організатором блокування українського кордону та акцій із розсипанням зерна.

"Тепер не дати чорному брухтовому бізнесу підняти голову - питання національної безпеки. Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле", – резюмує нардеп.

Нагадаємо, Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. Як зазначила Свириденко, металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей. Попри війну, попит на нього лише зростає, адже саме з цієї сировини виготовляють продукцію для оборонного сектору та майбутньої відбудови зруйнованих міст.