"Укрметалургпром" назвав нульову квоту на експорт брухту державницьким рішенням уряду

Одна тонна металобрухту, переробленого в Україні на сталь, генерує 14–15 тис. грн податків.

Запровадження нульової квоти на експорт брухту чорних металів з території України на 2026 рік є державницьким рішенням уряду.

Як пише Delo.ua, про це заявив Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.

"Укрметалургпром"… вітає державницьке та вольове рішення Кабінету міністрів України щодо тимчасового обмеження експорту брухту чорних металів. 31 грудня 2025 року уряд України прийняв постанову №1795, якою на 2026 рік запроваджується нульова квота на експорт металобрухту", – йдеться в заяві ОП "Укрметалургпром".

Згідно з документом, останніми роками обсяги експорту металобрухту з України зростали рекордними темпами. Це суттєво погіршувало безпекову ситуацію у вітчизняній металургійній галузі, збільшувало дефіцит сировини на внутрішньому ринку та порушувало стабільність роботи металургійних комбінатів.

Як нагадали в "Укрметалургпромі", поставки до країн Євросоюзу де-факто стали схемою, завдяки якій експортери брухту уникали сплати на користь української держави вивізного мита у розмірі €180/т, оскільки українська сировина реекспортувалася через країни ЄС до Туреччини та Індії.

Держбюджет щорічно недоотримував кілька мільярдів гривень податків, меткомбінати страждали від дефіциту брухту, а стратегічну сировину вивозили за кордон на користь конкурентів українських металургів, йдеться в заяві.

"Від імені всіх працівників металургійної галузі я хотів би подякувати уряду і прем’єр-міністру Юлії Свириденко за ухвалення цього термінового й економічно обґрунтованого заходу. Державі вигідно залишати весь металобрухт всередині країни. Металургійні підприємства, переробляючи сировину, виробляють готову продукцію, приносять валютну виручку від її експорту та забезпечують грошові надходження до бюджетів усіх рівнів", – наголосив Каленков.

Він навів останні експертні підрахунки, згідно з якими одна тонна металобрухту, переробленого в Україні на сталь, генерує на користь держбюджету приблизно 14–15 тис. грн податків.

"Експортери брухту, працюючи переважно "в тіні", сплачують державі з кожної тонни в межах 100 грн. Тимчасове обмеження експорту – це надважливе питання виживання України та забезпечення фронту всім необхідним", – констатував президент "Укрметалургпрому".

Він підкреслив, що актуальність переробки брухту як сировини для декарбонізації промисловості всередині країни зросла після запровадження Євросоюзом із 1 січня 2026 року механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), тобто мита на вуглецевомісткі продукти, зокрема сталеві вироби.

"На жаль, Брюссель не передбачив винятку для України у запровадженні цього тарифу. Металобрухт допоможе українським металургам виплавляти сталь із меншим обсягом викидів CO₂", – зазначив Каленков.

Нагадаємо, 31 грудня уряд встановив на 2026 рік нульові експортні квоти на вивезення брухту чорних металів (код 7204) і мідного брухту (код 7404 00) з України. Одним із завдань Верховної Ради на 2026 рік є фіксація рішення щодо обмеження вивезення стратегічної сировини на рівні законів.