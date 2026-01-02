"Укрметаллургпром" назвал нулевую квоту на экспорт лома государственным решением правительства

Одна тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует 14–15 тыс. грн налогов.

Введение нулевой квоты на экспорт лома черных металлов с территории Украины на 2026 год является государственным решением правительства.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", которое является полномочным представителем отечественного горно-металлургического комплекса.

"Укрметаллургпром"… приветствует государственное и волевое решение Кабинета министров Украины относительно временного ограничения экспорта лома черных металлов. 31 декабря 2025 года правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома", – говорится в заявлении ОП "Укрметаллургпром".

Согласно документу, в последние годы объемы экспорта металлолома из Украины росли рекордными темпами. Это существенно ухудшало ситуацию в отечественной металлургической отрасли, увеличивало дефицит сырья на внутреннем рынке и нарушало стабильность работы металлургических комбинатов.

Как напомнили в "Укрметаллургпроме", поставки в страны Евросоюза де-факто стали схемой, благодаря которой экспортеры металлолома избегали уплаты в пользу украинского государства вывозной пошлины в размере €180/т, поскольку украинское сырье реэкспортировалось через страны ЕС в Турцию и Индию.

Госбюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен налогов, меткомбинаты страдали дефицитом лома, а стратегическое сырье вывозили за границу в пользу конкурентов украинских металлургов, говорится в заявлении.

"От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этого срочного и экономически обоснованного мероприятия. Государству выгодно оставлять весь металлолом внутри страны. Металлургические предприятия, перерабатывая сырье, производят готовую продукцию, приносят валютную выручку с ее экспорта и обеспечивают денежные поступления в бюджеты всех уровней", – подчеркнул Каленков.

Он привел последние экспертные подсчеты, согласно которым одна тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует в пользу госбюджета около 14–15 тыс. грн налогов.

"Экспортеры металлолома, работая преимущественно "в тени", платят государству с каждой тонны в пределах 100 грн. Временное ограничение экспорта – это сверхважный вопрос выживания Украины и обеспечения фронта всем необходимым", – констатировал президент "Укрметаллургпрома".

Он подчеркнул, что актуальность переработки лома как сырья для декарбонизации промышленности внутри страны возросла после введения Евросоюзом с 1 января 2026 года механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), то есть пошлины на углесодержащие продукты, в том числе стальные изделия.

"К сожалению, Брюссель не предусмотрел исключение для Украины во введении этого тарифа. Металлолом поможет украинским металлургам выплавлять сталь с меньшим объемом выбросов CO₂" , – отметил Каленков.

Напомним, 31 декабря правительство установило на 2026 год нулевые экспортные квоты на вывоз лома черных металлов (код 7204) и медного лома (код 7404 00) из Украины. Одной из задач Верховной Рады на 2026 год является фиксация решения по ограничению вывоза стратегического сырья на уровне законов.