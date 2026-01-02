Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,01

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрметаллургпром" назвал нулевую квоту на экспорт лома государственным решением правительства

металлолом
Одна тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует 14–15 тыс. грн налогов. Фото: архив

Одна тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует 14–15 тыс. грн налогов.

Введение нулевой квоты на экспорт лома черных металлов с территории Украины на 2026 год является государственным решением правительства.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", которое является полномочным представителем отечественного горно-металлургического комплекса.

"Укрметаллургпром"… приветствует государственное и волевое решение Кабинета министров Украины относительно временного ограничения экспорта лома черных металлов. 31 декабря 2025 года правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома", – говорится в заявлении ОП "Укрметаллургпром".

Согласно документу, в последние годы объемы экспорта металлолома из Украины росли рекордными темпами. Это существенно ухудшало ситуацию в отечественной металлургической отрасли, увеличивало дефицит сырья на внутреннем рынке и нарушало стабильность работы металлургических комбинатов.

Как напомнили в "Укрметаллургпроме", поставки в страны Евросоюза де-факто стали схемой, благодаря которой экспортеры металлолома избегали уплаты в пользу украинского государства вывозной пошлины в размере €180/т, поскольку украинское сырье реэкспортировалось через страны ЕС в Турцию и Индию.

Госбюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен налогов, меткомбинаты страдали дефицитом лома, а стратегическое сырье вывозили за границу в пользу конкурентов украинских металлургов, говорится в заявлении.

"От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этого срочного и экономически обоснованного мероприятия. Государству выгодно оставлять весь металлолом внутри страны. Металлургические предприятия, перерабатывая сырье, производят готовую продукцию, приносят валютную выручку с ее экспорта и обеспечивают денежные поступления в бюджеты всех уровней", – подчеркнул Каленков.

Он привел последние экспертные подсчеты, согласно которым одна тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует в пользу госбюджета около 14–15 тыс. грн налогов.

"Экспортеры металлолома, работая преимущественно "в тени", платят государству с каждой тонны в пределах 100 грн. Временное ограничение экспорта – это сверхважный вопрос выживания Украины и обеспечения фронта всем необходимым", – констатировал президент "Укрметаллургпрома".

Он подчеркнул, что актуальность переработки лома как сырья для декарбонизации промышленности внутри страны возросла после введения Евросоюзом с 1 января 2026 года механизма углеродной корректировки на границе (CBAM), то есть пошлины на углесодержащие продукты, в том числе стальные изделия.

"К сожалению, Брюссель не предусмотрел исключение для Украины во введении этого тарифа. Металлолом поможет украинским металлургам выплавлять сталь с меньшим объемом выбросов CO₂" , – отметил Каленков.

Напомним, 31 декабря правительство установило на 2026 год нулевые экспортные квоты на вывоз лома черных металлов (код 7204) и медного лома (код 7404 00) из Украины. Одной из задач Верховной Рады на 2026 год является фиксация решения по ограничению вывоза стратегического сырья на уровне законов.

Автор:
Майя Калына